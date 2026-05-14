Нижегородцам рассказали о тарифах на ЖКХ в 2027 году

Нижегородцев ждет новое повышение тарифов ЖКХ в 2027 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Нижегородской области стоит готовиться к очередному росту коммунальных платежей. Минэкономразвития России опубликовало прогноз социально-экономического развития страны, согласно которому в 2027 году тарифы ЖКХ вновь вырастут. Речь идет как об электроэнергии, так и о газе и других коммунальных услугах, сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованным данным, конечная стоимость электроэнергии для населения в 2027 году может увеличиться на 8,6%. В 2028 году рост прогнозируется на уровне 9,1%, а в 2029-м – еще на 5%. Одновременно продолжится повышение оптовых цен на газ: в 2027 году они вырастут на 9,1%, а затем еще дважды – на 7% в 2028 и 2029 годах.

При этом параметры индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2027–2028 годах сохранятся на уровне 6,1%. В министерстве объясняют рост тарифов необходимостью реализации крупных инвестиционных проектов в инфраструктурной сфере.

В документе также отмечается, что российская экономика в ближайшие годы продолжит расти умеренными темпами. По базовому прогнозу, после замедления в 2025–2026 годах экономика постепенно ускорится: рост ВВП в 2027 году ожидается на уровне 1,4%, а к 2029 году – до 2,4%.