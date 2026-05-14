Движение по дамбе нижегородской ГЭС будут перекрывать три ночи подряд. Фото: vk.com/nigges.pavodok2018

Водителей, которые привыкли ездить через дамбу Нижегородской ГЭС, предупреждают о ночных неудобствах. С 13 по 15 мая на переправе действуют интервальные перекрытия движения. Ограничения вводятся каждый день с 21:00 до 3:00 следующего утра, сообщается на официальной странице Нижегородской ГЭС.

Проезд будут блокировать циклично: до 120 минут перекрытия сменяются получасовыми окнами, когда машины смогут проехать. График единый для всех трёх ночей.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут с учётом ограничений, особенно тем, кто ездит по этому направлению в ночное время. Если поездка не терпит отлагательств, стоит закладывать дополнительное время или пользоваться альтернативными переправами через Волгу.

Напомним, реконструкция моста в районе водосливной плотины Нижегородской ГЭС ведётся с мая 2024 года. С того момента здесь действует реверсивное движение со светофорным регулированием. Для грузовиков массой более 15 тонн проезд закрыт. Легковой транспорт и машины поменьше едут с ограничениями: скорость — до 30 км/ч, дистанция — от 15 метров. Пешеходам переходить мост также запрещено.