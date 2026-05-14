Новую бензиновую установку начали строить на НПЗ в Кстове

Строительство новой установки по производству высокооктанового бензина началось на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове. Старт строительству 13 мая дали полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководство компании «Лукойл». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новая установка позволит производить метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) — высокооктановый компонент автомобильных бензинов. Мощность новой линии превысит 200 тысяч тонн в год.

Как отметил Игорь Комаров, нефтехимия — одна из ключевых специализаций Приволжского федерального округа, где сосредоточен полный цикл: от добычи сырья до его переработки. Строительство установки, по его словам, повысит качество топлива и эффективность всей отрасли.

Губернатор Глеб Никитин заявил, что запуск новой установки — это прямой ответ всем, кто обеспокоен экологическими проблемами, высоким уровнем формальдегида в воздухе, оксидов и других выхлопных газов.

- Потому что высокооктановый бензин, который здесь будет выпускаться, - это экологически чистое автомобильное топливо нового поколения, - сказал Никитин.

В этот же день на заводе открыли сразу два новых объекта: Центр аддитивных технологий и Центр пилотных испытаний. Благодаря современному оснащению ЦАТ будет производить запчасти полным циклом — от 3D-моделирования до чистовой обработки. А ЦПИ станет полигоном для испытаний катализаторов и образцов нефтепродуктов. В его составе — пилотные установки гидроочистки, гидрокрекинга, замедленного коксования, полимеризации, каталитического крекинга, риформинга и изомеризации бензиновых фракций, а также лаборатория аналитических исследований.