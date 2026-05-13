Задержан курьер мошенников, забравший у пенсионерки 150 тысяч в Павлове

В Павловском районе задержали 21-летнего жителя Нижнего Новгорода, который работал курьером у мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

История началась с того, что 77-летней жительнице Павловского района позвонила неизвестная, представившаяся ее правнучкой. Она сообщила о дорожной аварии, после чего к разговору подключился «следователь». Он объяснил пенсионерке, что для освобождения «родственницы» от уголовной ответственности требуется два миллиона рублей. Введенная в заблуждение женщина по указанию лжеправнучки собрала в пакет ее вещи, положив в карман халата имеющиеся у себя деньги - 150 тысяч рублей.

После этого бабушка передала пакет с вещами и деньгами незнакомому парню, подъехавшему на автомобиле к ее дому. Только позже, дозвонившись до истинной правнучки, она поняла, что стала жертвой аферистов.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе работы сотрудники полиции задержали 21-летнего ранее судимого жителя Нижнего Новгорода, который и выполнял роль курьера. На допросе он признал вину и рассказал, что перевел полученные деньги «работодателю», оставив себе лишь процент за услугу. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, его проверяют на причастность к другим подобным эпизодам. Санкция вменяемой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Полиция в очередной раз просит нижегородцев напоминать пожилым родственникам о схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Если раздается подобный звонок, нужно сразу прервать разговор, перезвонить близким и проверить, все ли в порядке. Главное - не поддаваться эмоциям и ни в коем случае не передавать деньги незнакомцам.