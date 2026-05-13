Пожар унес жизнь мужчины в Кстовском районе

Смертельный пожар произошел в деревне Студенец Кстовского района. О трагедии сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.

На улице Аверьянова заполыхал частный жилой дом. К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь уже разошелся на 75 квадратных метров, а судя по кадрам с места, пламя было настолько мощным, что охватило все строение. В тушении задействовали 15 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Однако, несмотря на их усилия, жертвой пожара стал мужчина 1960 года рождения. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы писали о том, что в Нижегородской области за неделю произошло 149 пожаров. В огне погибли восемь человек, в том числе двое детей.