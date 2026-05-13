Нижегородцам показали новые фото Ледовой арены на Стрелке. Фото: сообщество "VOLGA Арена - Нижний Новгород" во "Вконтакте"

Новые фото Ледовой арены показали нижегородцам. На кадрах, опубликованных в официальной группе во «ВКонтакте», запечатлены интерьеры почти достроенной спортивной площадки.

Сейчас строительство Ледового дворца находится на финальном этапе. Недавно он получил официальное название Volga Arena в честь возрождения легкового автомобильного производства в Нижнем Новгороде.

Новый дворец сможет одновременно разместить до 13 команд. Каждая раздевалка включает тренерские, медицинские и массажные помещения, а также современные душевые. Два автономных блока специально оборудованы для спортсменов, занимающихся следж-хоккеем: там предусмотрены индивидуальные кабины и специальные душевые, чтобы сделать пребывание людей с ограниченными возможностями здоровья максимально комфортным.

Раздевалка для ХК «Торпедо» занимает более 150 квадратных метров. Благодаря отсутствию колонн все игроки находятся в зоне прямой видимости – такой интерьер соответствует стандартам мировых арен. Арена станет домом не только для профессионалов, но и для любителей, а также для воспитанников детской школы «Торпедо». Также на объекте предусмотрены комнаты для судей, групп поддержки и технического персонала. При необходимости эти помещения можно переоборудовать в гримёрные для артистов.