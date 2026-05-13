Нижегородские ученые создали мобильную установку для разведки недр в Арктике

Ученые Научно-исследовательского радиофизического института Университета Лобачевского предложили новую технологию геологоразведки - мобильную установку для воздействия на ионосферу, или сокращенно МУВИ. Ее главная задача в том, чтобы создать высокоэффективный метод зондирования недр в Арктической зоне России. Об этом сообщили в пресс-службе ННГУ.

Устройство способно не только искать полезные ископаемые на шельфе и прибрежных территориях, но и отслеживать космическую погоду, обеспечивать связь, навигацию и радиовещание. Принцип его работы таков: антенны излучают модулированный коротковолновый сигнал, нагревающий электроны в ионосфере. Это позволяет сформировать низкочастотный источник радиоволн, которые уходят вглубь земли. Структуру недр затем восстанавливают по параметрам электромагнитного поля. Датчики для приема сигнала можно размещать на поверхности, под землей, на морском дне, на льду и даже на низколетящих объектах.

Одна установка в средних широтах охватывает зону диаметром до тысячи километров, а в Арктике дальность приема возрастает до двух-трех тысяч. «По нашим расчётам, трёх-четырёх таких установок будет достаточно для геологоразведки всего побережья Северного Ледовитого океана – от Мурманска до Чукотки. Это открывает новые перспективы исследования Арктики на годы вперёд», — делится автор изобретения, ведущий научный сотрудник НИРФИ ННГУ Дмитрий Котик.

По сравнению с традиционными СДВ/СНЧ-радиостанциями новые установки будут в сотни раз дешевле и компактнее. Их можно монтировать на судах и железнодорожных платформах, разносить на сотни километров или объединять в одну мощную систему. Кроме поиска полезных ископаемых, МУВИ пригодится для исследования подземных вод и карстов, инженерно-экологических и археологических изысканий, а также общей геолого-томографической съемки. Кроме этого, в экстремальных условиях магнитной бури, когда отказывают обычные каналы связи, установка способна служить резервом для судов на Северном морском пути.

Сейчас на полигоне НИРФИ «Васильсурск» собирают стационарный действующий образец базового модуля. Уже готов проект антенной системы «Большой Квадрат». Дальше -строительство, натурные испытания и отработка методики зондирования недр.

Подробное описание технологии опубликовано в 2026 году в журнале «Проблемы недропользования». Установка и ее ключевые элементы запатентованы учеными НИРФИ при поддержке Центра инновационного развития ННГУ. Проект реализуется в рамках Программы фундаментальных научных исследований на 2021-2030 годы, координатором которой выступает Российская академия наук.