Суд взыскал с Арзамасского водоканала более 10 млн рублей за вред природе

Суд взыскал с «Арзамасского водоканала» более 10 миллионов рублей за вред природе.

«Арзамасский водоканал» заплатит более 16 миллионов рублей за то, что в течение двух лет - 2022-го и 2023-го - не вносил плату за негативное воздействие на окружающую среду. Такое решение вынес Арбитражный суд Нижегородской области, поддержав иск Росприроднадзора. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Предприятие исправно подавало декларации о плате за НВОС, в которых указывало, что размещает отходы, в том числе хранит их дольше 11 месяцев. Однако саму плату за это не начисляло и в бюджет не переводило. Когда Росприроднадзор подал в суд, долг за 2023 год коммунальщики оперативно закрыли, а вот задолженность за 2022 год так и повисла.

Рассмотрев материалы, суд полностью согласился с доводами Росприроднадзора. В итоге с организации взыщут всю сумму задолженности за 2022 год - более 10,3 миллиона рублей, а также пени за несвоевременное внесение платы за оба года в размере свыше шести миллионов рублей.