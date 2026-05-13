Торги на право комплексного развития ИТ-квартала объявили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде выставлен на торги участок площадью 3,36 гектара под комплексное развитие территории ИТ-квартала. Аукцион объявило ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Территория расположена в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда в Нижегородском районе. Победителю аукциона предстоит построить порядка 76,5 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости, ориентированной на сферу искусственного интеллекта, интернета вещей и кибербезопасности. В нагрузку инвестор получит обязательство отреставрировать три объекта культурного наследия и два ценных исторических здания, а также расселить и улучшить жилищные условия для жителей домов общей площадью около пяти тысяч «квадратов» .

Ядром квартала станет строящийся ИТ-кампус «НЕЙМАРК». Рядом появятся технопарк, научно-исследовательский комплекс компании «ИКС-Холдинг», офисы федеральных и международных компаний и сопутствующая инфраструктура. Губернатор Глеб Никитин назвал проект важным этапом в развитии региона, который объединит ведущие технологические компании, исследовательские центры и молодых специалистов. А замгубернатора Сергей Морозов отметил, что выставленный на торги участок станет стартовой точкой для формирования инновационной экосистемы в самом сердце Нижнего Новгорода: «Мы ожидаем, что интерес к лоту проявят крупные федеральные и региональные игроки ИТ-рынка», - добавил он.

Прием заявок от инвесторов стартует 14 мая в полночь и продлится до девяти утра 8 июня, а имя победителя станет известно 11 июня. Само комплексное развитие территории разбито на два этапа, и нынешний лот - первый из них. Второй контур ИТ-квартала пока находится в стадии проработки.

Напомним, создание условий для развития отечественных ИТ-компаний отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.