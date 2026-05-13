При поддержке Банка ДОМ.РФ завершена реконструкция «Дома Башкирова»

«Дома Башкирова» в Нижнем Новгороде – объект культурного наследия, восстановленный при поддержке Банка ДОМ.РФ, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он входит в состав проекта жилого комплекса «СТАТУС на Черниговской» в историческом центре Нижнего Новгорода, строительство осуществляет федеральный девелопер GloraX.

Проект реализован с использованием льготного финансирования по программе восстановления объектов культурного наследия, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Банк ДОМ.РФ первым среди кредиторов-участников выделил по ней средства на восстановление ОКН. «Дом Башкирова» – стал первым профинансированным и завершенным объектом в рамках льготной программы кредитования. Сумма выделенных средств составила почти 865 млн рублей, льготная ставка– 9%. Средства были направлены на реставрацию объекта и их приспособление для современного использования.

«Дом Башкирова», расположенный на первой береговой линии Оки, является главным корпусом исторической мельницы Башкировых – объекта культурного наследия регионального значения, входящего в ансамбль мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями». Здание, относящееся к образцам промышленной архитектуры рубежа XIX–XX веков, было восстановлено с сохранением исторического облика.

В ходе работ были усилены и гидроизолированы фундаменты, проведена комплексная реставрация фасадов, воссозданы архитектурный декор и оконные проемы. К проекту привлекались специализированные организации, имеющие лицензии Минкультуры России на проведение работ с объектами культурного наследия.

После реконструкции объект общей площадью около 7 тыс. кв. м был приспособлен под современное использование. Восьмиэтажный дом рассчитан на 57 квартир. В здании также предусмотрены общественные пространства и коммерческие помещения.

«Программа льготного финансирования проектов восстановления объектов культурного наследия стала важным инструментом сохранения исторической среды российских городов. Банк ДОМ.РФ активно участвует в реализации этой инициативы, предоставляя девелоперам финансирование на льготных условиях. Проект реставрации мельничного комплекса в Нижнем Новгороде – первый ОКН, реализованный при финансовой поддержке Банка ДОМ.РФ. Это отличный пример того, как объекты культурного наследия могут быть интегрированы в проекты комплексного развития территорий. Такие проекты позволяют сохранить для будущих поколений уникальные архитектурные памятники, одновременно возвращая им актуальную функцию», – заявил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

Ильнар Шириезданов, директор по управлению проектами GloraX Северо-Приволжского региона отметил, что ввод в эксплуатацию «Дома Башкирова» – важный этап не только для проекта «СТАТУС на Черниговской», но и для города в целом. Реставрация таких объектов требует серьезной экспертизы девелопера. Компания бережно восстановила объект культурного наследия, сохранив его историческую идентичность и наполнив современными инженерными решениями. Он подчеркнул, что при реставрации было принципиально важно не просто реконструировать здание, а вернуть ему полноценную жизнь, интегрировав в современную городскую среду.

Проект реализуется в рамках комплексного развития территории Черниговской набережной Нижнего Новгорода. Реконструкция предполагает обновление инфраструктуры территории, создание прогулочных зон, велодорожек, детских и спортивных площадок. В рамках проекта также продолжается восстановление других объектов культурного наследия.

«Сохранение объектов культурного наследия для нас – это важный вопрос развития городских локаций. Наша задача – формировать систему, при которой памятник перестает быть заброшенным и сложным активом, а процесс работы с ним и его современной адаптацией становится прозрачным и экономически обоснованным для бизнеса. Через платформу наследие.дом.рф, механизм льготного финансирования и совместную работу с регионами мы хотим добиться того, чтобы будущему инвестору был очевиден весь потенциал объекта культурного наследия. И «Дом Башкирова» хороший пример того, как сохранение исторической недвижимости меняет восприятие района жителями и туристами, а в долгосрочной перспективе повышает оценку всего проекта», — заявил первый заместитель ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что завершение реконструкции главного корпуса мельницы стало важным этапом развития Черниговской набережной. По его словам, в рамках проекта комплексного развития территории планируется восстановление еще двух объектов культурного наследия, входящих в ансамбль комплекса, которые будут приспособлены под жилую и коммерческую функции.

В восстановлении этих объектов также предполагается выделение проектного финансирования Банка ДОМ.РФ.

Фото: Банк ДОМ.РФ