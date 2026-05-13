У Дмитрия Дзепы изымают участок на улице Грузинской по решению суда. Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

Решено изъять земельный участок у бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, бизнесмена Дмитрия Дзепы. Соответствующее решение 12 мая вынес Нижегородский районный суд.

С иском к экс-чиновнику обратился ведущий судебный пристав-исполнитель ФССП по Нижегородской области. Во время работы по взысканию задолженности с Дзепы выяснилось, что он не исполняет требования по ранее выданным исполнительным листам. При этом в собственности у него нашелся участок площадью 340 «квадратов» на улице Грузинской, на который пристав наложил запрет на регистрационные действия. Суд пришел к выводу, что обращение взыскания на эту землю - единственный способ добиться уплаты долга. Решение в силу пока не вступило.

Напомним, Дмитрий Дзепа был задержан в ноябре 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он входил в преступную группу, которая с конца 1990-х по 2010 год заключала инвестиционные контракты с мэрией на реконструкцию муниципальных объектов, но работы не выполняла, а имущество оформляла на подставных лиц. Ущерб региону оценили в 201 миллион рублей.