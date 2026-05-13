49 подъездов в Нижегородской области привели в порядок после вмешательства ГЖИ

49 подъездов в многоквартирных домах Нижегородской области привели в порядок с начала 2026 года, и в каждом случае этого удалось добиться только после вмешательства Госжилинспекции. Управляющие и обслуживающие компании выполнили ремонт по предписаниям, выданным по итогам проверок. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Один из таких примеров - дом №2 по улице Глеба Успенского в Ленинском районе. Жильцы еще в октябре прошлого года жаловались на облупившуюся краску, осыпающуюся штукатурку и бездействие управляющей компании. Проверка ГЖИ зафиксировала все нарушения, после чего коммунальщики получили предписание и по согласованию с жителями перенесли ремонт на весну. За апрель подъезд преобразили: восстановили стены и потолок, заменили почтовые ящики, поставили новую тамбурную дверь и привели в порядок перегородку в подвале. Гарантия на работы составляет три года.

Всего с начала года в инспекцию поступило 27 тысяч жалоб от нижегородцев. По итогам проверок было выдано 512 предписаний, а сумма наложенных штрафов превысила 26 миллионов рублей.

Пожаловаться в Госжилинспекцию жители могут несколькими способами. Проще всего это сделать через приложение или портал «Госуслуги. Дом». Если удобнее прийти лично, с собой нужно взять паспорт. Для тех, кто привык решать вопросы по телефону, работает горячая линия: 8 (831) 430-79-19.