На улице Новой в Нижнем Новгороде частично перекрыли движение.

Водителям, которые привыкли ездить через улицу Новую, придётся на время скорректировать маршруты. Там продолжаются работы по замене трубопроводов. Второй этап ремонта затронет участок от дома №26 до дома №28 — коммунальщики будут менять инженерные сети вплоть до 15 июня, ограничения действуют до 23:59 этого дня. Об этом сообщили в мэрии.

Проезд полностью не перекрыт, но движение сужено. На участках от площади Максима Горького и от улицы Короленко до места работ организовано двустороннее движение — машины смогут разъезжаться, но свобода манёвра будет ограничена. Автомобилистов просят заранее изучить схему объезда, быть внимательными и не игнорировать временные дорожные знаки.