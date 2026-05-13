Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм13 мая 2026 9:34

Аэропорт Нижнего Новгорода снял ограничения

Самолёты снова летают по расписанию
Валерия МУРОМЦЕВА
Аэропорт Нижнего Новгорода снял ограничения.

Аэропорт Нижнего Новгорода снял ограничения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Чкалов возобновил отправку и приём воздушных судов — ранее введённые ограничения отменены. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Все службы аэропорта сейчас работают в штатном режиме. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями по громкой связи и информацией на онлайн-табло, чтобы не пропустить начало регистрации и посадки на борт.

Напомним, ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Минувшим утром, по данным Минобороны, на территории Нижегородской области была отражена атака беспилотников.