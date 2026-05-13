Нижегородская полиция ищет подростка-зацепера после инцидента в метро Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде полицейские начали поиск подростка-зацепера, который залез на поезд в метро. Заявление на малолетнего нарушителя подали представители самой подземки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам очевидцев, подросток решился на опасный трюк ради «крутых» кадров.

В полиции подчеркивают, что подобные развлечения на транспорте грозят не просто штрафами, а вполне реальной административной или даже уголовной ответственностью. Родителей просят серьезно поговорить с детьми о смертельном риске зацепинга, а очевидцев - сразу сдавать экстремалов дежурным сотрудникам на станциях.