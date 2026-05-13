В Нижнем Новгороде выбрали лучшего дворника. ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

В Нижнем Новгороде по итогам весенней уборки выбрали лучшего дворника. Конкурсная комиссия посетила все участки лидеров районных этапов. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Спасибо каждому дворнику за нелёгкий, но такой важный труд. Вы делаете наш город чище и уютнее, - поблагодарил участников Юрий Шалабаев.

По итогам весеннего этапа конкурса лучшим вновь стал дворник Ленинского района – Полина Шелудяева, убирающая двор домов 20-26 по улице Июльских дней. К слову, зимой лидером тоже стал представитель Ленинского района – тогда пальму первенства одержал Михаил Морозов, в ведении которого находится двор на улице Баумана.

- На работу прихожу в шесть утра. Стараюсь делать всё тщательно и с душой. Когда работа в радость - и жители довольны, - призналась Полина Шелудяева.

Второе место на конкурсе получил представитель Нижегородского района Мансуржон Джалилов. И замыкает тройку лидеров участник из Сормовского района – Вячеслав Егоров.

КСТАТИ

Участниками весеннего этапа конкурса стали:

Московский район – Ирина Юрченко

Автозаводский район – Наталья Числова

Советский район – Мардон Батиров

Приокский район – Алексей Крайнов

Канавинский район – Владимир Чесноков

Кстовский район – Мария Романова

Новинский сельсовет – Владимир Соннов