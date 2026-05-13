Опубликовано видео задержания возможных убийц глухонемого в Нижнем Новгороде.

В МВД показали видео задержания шестерых обвиняемых в убийстве глухонемого мужчины в Нижнем Новгороде. Кадры опубликовала пресс-служба ведомства.

Напомним, тело жителя Пензенской области было обнаружено 9 апреля на лестничной клетке дома по улице Строкина. По версии следствия, причиной расправы стал затяжной конфликт между потерпевшим и его знакомыми, также имеющими проблемы со слухом. В ходе ссоры шестеро мужчин нанесли жертве множественные удары по голове и телу, от которых он скончался на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве группой лиц. Сотрудники уголовного розыска задержали всех подозреваемых спустя месяц в Московской области при силовой поддержке Росгвардии. Фигурантами оказались жители столичного и Вологодского регионов в возрасте от 29 до 43 лет. Решением Автозаводского районного суда они заключены под стражу до 8 июня. Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.