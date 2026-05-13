Десять рейсов задержали в нижегородском аэропорту из-за ограничений. Фото: международный аэропорт имени В. П. Чкалова

В аэропорту Нижнего Новгорода все еще действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры введены для безопасности полетов. Из-за этого на данный момент задержано десять рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло, это коснулось вылетов в Домодедово и Шереметьево, Шарм-эль-Шейх, Екатеринбург, Махачкалу и Норильск, а также двух рейсов в Северную столицу. С пассажирами все время работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены питьевые фонтанчики, людям выдают напитки и питание.

Администрация просит тех, кто только планирует поездку, отслеживать статус рейсов на сайтах перевозчиков и самого аэропорта. Тем, кто уже находится в здании, рекомендуют внимательно слушать объявления по громкой связи и сверяться с информацией на табло.