Нижегородская область попала в список регионов с высоким риском энцефалита

Роспотребнадзор опубликовал список регионов, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом. В перечень попали 49 субъектов страны, включая Нижегородскую область.

В нашем регионе насчитывается 15 территорий, где вероятность подхватить вирус особенно велика. Это Балахнинский, Богородский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Сокольский, Тоншаевский, Уренский районы, а также Бор, Дзержинск, Навашино, Семенов и Шахунья.

Если говорить про весь Приволжский федеральный округ, то здесь эндемичными признаны десять регионов. Помимо Нижегородской области, в этом перечне Кировская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области, Пермский край, а также республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

Специалисты напоминают, что лучшая защита от энцефалита – это вакцинация. Ее рекомендуют делать как местным жителям, так и тем, кто планирует поездки в опасные районы. Кроме того, врачи советуют пользоваться репеллентами, специальными средствами от клещей и не забывать про закрытую одежду на прогулках в лесу.