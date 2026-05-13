Гендиректора нижегородской стройфирмы осудят за мошенничество на 1,5 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Городце перед судом предстанет 43-летний генеральный директор строительной компании, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По версии следствия, в январе 2022 года местный житель нашел в интернете объявление об изготовлении деревянных домов и заключил с обвиняемым договор. Заказчик рассчитывал получить бревенчатый сруб объемом 100 кубометров и поэтапно отдал главе фирмы 1 477 800 рублей. При этом директор скрыл от клиента, что его предприятие находится в финансовом кризисе и уже имеет долги перед другими заказчиками.

В течение долгого времени руководитель компании создавал видимость работы и требовал новые выплаты за материалы, которые никто не закупал. Полученные деньги в кассу фирмы не поступали, а тратились директором на личные нужды. В мае 2025 года обманутый нижегородец понял, что дома не увидит, и написал заявление в полицию.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Во время следствия обвиняемый уже возместил ущерб, вернув 20 тысяч рублей деньгами и передав клиенту первый этаж сруба стоимостью 1,5 миллиона рублей.