Атаку беспилотников отразили в Нижегородской области утром 13 мая

Утром 13 мая дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в период с 7:00 до 9:00 над территорией Нижегородской области, а также Белгородской, Брянской, Курской, Владимирской областей, Московского региона и акватории Азовского моря перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступала. Ранее сообщалось, что были введены ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода – воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.