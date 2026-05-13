Восемь автобусов изменят маршруты в Нижнем Новгороде с 16 мая

С 16 часов 16 мая до 30 сентября включительно в Нижнем Новгороде изменятся маршруты восьми автобусов. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Коррективы коснутся автобусов № 1, 4, 40, 64, 68, 92, 97 и 130. Причиной изменений стали ремонтно-восстановительные работы, из-за которых для транспорта закроют участок улицы Ошарской от улицы Октябрьской до улицы Грузинской.

В направлении площади Горького указанные автобусы пустят по улицам Варварской, Володарского и Ошарской. В сторону площади Минина и Пожарского транспорт будет следовать по улице Академика Блохиной.

