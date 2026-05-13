Полина Шелудяева стала лучшим дворником Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший дворник» по результатам весенней уборки. Как рассказали в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры, выбирали лучших не чиновники, а сами жители — голосование проходило на платформе «Лобачевский». После этого специальная комиссия проверила придомовые территории финалистов и определила победителя.

Глава города Юрий Шалабаев сообщил, что Ленинский район вновь подтвердил своё лидерство: как и в зимнем конкурсе, победа осталась за их представителем. Зимой лучшим признали Михаила Морозова, который убирает двор на улице Баумана. Теперь первое место заняла Полина Шелудяева. В её ведении — дома с 20 по 26 на улице Июльских дней. На втором и третьем местах — дворники из Нижегородского и Сормовского районов: Мансуржон Джалилов и Вячеслав Егоров.

Всего в конкурсе участвовали 11 дворников — представители всех районов города, а также Кстовского округа и Новинского сельсовета. Среди них Ирина Юрченко (Московский район), Наталья Числова (Автозаводский), Мардон Батиров (Советский), Алексей Крайнов (Приокский), Мария Романова (Кстовский), Владимир Соннов (Новинский сельсовет), Владимир Чесноков (Канавинский). Шалабаев поблагодарил каждого за нелёгкий, но очень важный труд: «Вы делаете наш город чище и уютнее».

Конкурс «Лучший дворник» проводится ежегодно в двух номинациях — зимняя и весенняя уборка. Комиссия осматривает закреплённую территорию, проверяет качество уборки, состояние цветников, скамеек, урн, детских площадок, а также узнаёт мнение жителей. В этом году к соревнованию впервые присоединился Кстовский район.

Победительница Полина Шелудяева работает дворником 19 лет. Она призналась, что приходит на работу к шести утра: сначала собирает мусор, потом подметает дорожки, следит за порядком на контейнерной площадке. «Стараюсь всё делать тщательно и с душой, — поделилась она. — Когда работа в радость, самой приятно — дело спорится, и жители довольны». Жильцы домов не удивились победе Полины Алексеевны. По их словам, дворник трудится в любую погоду — в снег, в дождь — и у них всегда идеально чисто. Единственное пожелание соседей — чтобы Полина Алексеевна и дальше работала в их дворе.