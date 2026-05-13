В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения 13 мая. Фото: Кристина БЕРБАСОВА.

Аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ориентировочное время снятия ограничений пока не называется, однако пассажиров не оставляют без внимания.

В терминале продолжают работать сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребенка, медицинский пункт работает круглосуточно. В залах ожидания установлены кулеры с питьевой водой, есть зарядные стойки для телефонов и ноутбуков, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории аэропорта. Пассажиров задержанных рейсов обеспечивают напитками и питанием.

Путешественникам рекомендуют следить за статусом своих рейсов на сайтах авиакомпаний и в онлайн-табло аэропорта, а также внимательно слушать объявления по громкой связи. Аэропорт Чкалов продолжает работать в штатном режиме — с ограничениями, но с полным набором услуг для тех, кто оказался в здании терминала.