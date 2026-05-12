14-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Приокском районе Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Сегодня вечером, 12 мая, в Приокском районе Нижнего Новгорода произошла авария, в которой пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Все случилось около 18:43 на трассе Ряжск – Касимов – Нижний Новгород в районе 443-го километра. Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд 45-летний водитель Audi. В результате юная нижегородка получила травмы, и ее доставили в детскую областную больницу. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняются.