НовостиОбщество12 мая 2026 17:26

Минстрой одобрил новый этап строительства дублера проспекта Гагарина

Работы охватывают переустройство водоводов
Анжелика ЮДИЧЕВА
Министерство строительства Нижегородской области разрешило приступить к очередному этапу работ по дублеру проспекта Гагарина. Соответствующий документ появился в реестре разрешений от 20 апреля 2026 года, а в качестве застройщика в нем указано ООО «Концессионная строительная компания №11».

Разрешение охватывает несколько позиций в рамках второго этапа второй очереди. Среди них: этап 2.1 - непосредственно строительство магистрали, а также этапы 2.2 и 2.3- переустройство двух водоводов диаметром 1420 и 1020 миллиметров с изменением трассировки сети.

Напомним, дублер проспекта Гагарина пройдет от улицы Ларина до улицы Фучика. Магистраль свяжет Ольгинское шоссе, участок Арзамасской трассы и ЖК «Новинки Smart City». Общая протяженность дублера составит 12,8 километра.