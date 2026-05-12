Дело экс-директора нижегородского ГУММиД рассмотрят в особом порядке Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородский районный суд рассмотрит дело бывшего гендиректора ГУММиД Андрея Левдикова в особом порядке. Это значит, что процесс пройдет по упрощенной процедуре: суд не будет исследовать доказательства, а сразу перейдет к прениям и вынесет обвинительный приговор.

Как пишет «Ъ-Приволжье», Левдиков полностью признал вину в получении взяток и мошенничестве и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. 12 мая суд продлил ему арест до 23 октября. Сам подсудимый и его защита возражать не стали. Рассмотреть дело по существу планируют в июне.

По версии следствия, с мая 2024-го по май 2025-го Левдиков получил от подрядчиков взятку в завуалированной форме: ему оплатили ремонт квартиры, пропустив деньги через стороннюю фирму. Общая сумма выплаты превысила 11,5 миллиона рублей, а в обмен чиновник ускорял приемку выполненных дорожных работ.

Позже, с октября 2024-го по март 2025-го, он получил еще 2,5 миллиона рублей от замдиректора компании «ДСК Автобан». Деньги, как считает следствие, он взял под предлогом передачи в качестве взятки сотруднику госэкспертизы, чтобы ускорить корректировку проекта дублера проспекта Гагарина, однако на деле это обернулось мошенничеством.

Напомним, Андрей Левдиков встал во главе ГУММиД в 2021 году, а в мае 2025-го покинул пост по собственному желанию. Практически сразу его объявили в федеральный розыск, в сентябре арестовали, а в конце апреля 2026 года его дела передали в суд.