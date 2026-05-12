Бастрыкин поручил ускорить дело об избиениях в нижегородском центре реабилитации

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование уголовного дела, связанного с издевательствами в одном из реабилитационных центров Нижегородской области. Поводом стало обращение бывших постояльцев, поступившее через приемную председателя СК во «ВКонтакте».

По словам заявителей, с сентября 2024 года по декабрь 2025-го их, в том числе несовершеннолетних, систематически избивали и унижали. Людей незаконно удерживали, забирали деньги, не оказывали медицинскую помощь и держали в антисанитарных условиях. При этом до сих пор никто к ответственности не привлечен.

Уголовное дело расследуется в СУ СК России по Нижегородской области с декабря 2025 года. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах, а также учесть доводы пострадавших. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.