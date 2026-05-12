Свыше 13 тысяч цветов высадят в парках Нижнего Новгорода к лету Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В четырех городских парках Нижнего Новгорода идет высадка однолетних цветов, и к концу мая там появится больше 13 тысяч растений. Как сообщили в городской дирекции парков и скверов, клумбы обновляют в «Дубках», парке Станкозавода, Автозаводском и в вазонах парка имени 1 Мая.

Для оформления цветников закупили бальзамины, бархатцы, виолы, колеусы, бегонии и петунии. Первыми растения высадили в Автозаводском парке у монумента «Зенитная установка», затем приступили к остальным участкам. Параллельно приводят в порядок и многолетники: хризантемы, пионы, котовники и астильбы. В дирекции рассчитывают, что обновленные клумбы будут радовать гостей в течение всего сезона.

Ранее мы писали о том, что свыше 21 тысячи квадратных метров цветников обустроят в Нижнем Новгороде. Первые цветочные композиции появились на улицах города к 9 мая.