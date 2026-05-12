Акция «Ночь музеев» пройдет в Нижнем Новгороде 16 мая. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

16 мая Нижний Новгород присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев» (12+). Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев, в городе будут работать 45 площадок: музеи, планетарии и библиотеки.

В рамках акции в нижегородских музеях пройдут экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы. Всего горожан и гостей города ждёт более 500 мероприятий, объединённых общей темой «Родное», которая позволит прикоснуться к многонациональной истории края.

К акции присоединятся учреждения во всех районах города, включая Кстовский. Центром притяжения станет Большая Покровская. Уже сейчас там работает особое информационное пространство, где можно познакомиться с каждым из муниципальных музеев и определиться с маршрутом. А непосредственно 16 мая улица превратится в место увлекательных интерактивов: нижегородцев будут ждать сюрпризы от «хранителя истории Нижнего Новгорода».