Магнитная буря накроет Нижний Новгород 15 мая

Магнитная буря силой в пять баллов ожидается в Нижегородской области 15 мая. По данным портала my-calend.ru, она начнется ночью 14 мая и продлится до вечера 16-го.

Магнитные бури такой силы могут серьезно сказаться на самочувствии. В такие дни нередки головные боли, скачки давления, головокружение и учащенное сердцебиение. У многих сбивается сон, появляются раздражительность, тревожность и быстрая утомляемость, могут беспокоить суставы и ломота в костях.

Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. На периоды геомагнитных возмущений приходится до 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов.

Чтобы легче перенести этот период, рекомендуется пить больше воды, не перегружать желудок, отказаться от алкоголя и курения, а также по возможности избегать стрессовых ситуаций. На пользу пойдут прогулки на свежем воздухе, контрастный душ и своевременный отход ко сну.