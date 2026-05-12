Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 14:02

Ливневую канализацию на 12 улицах Нижнего Новгорода отремонтируют в 2026 году

По итогам паводкового периода число улиц, где отремонтируют ливневки, может измениться
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Ливневую канализацию отремонтируют на 12 улицах Нижнего Новгорода.

Ливневую канализацию отремонтируют на 12 улицах Нижнего Новгорода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сети ливневой канализации отремонтируют на 12 улицах Нижнего Новгорода в 2026 году. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Ежегодный ремонт ливневок пройдет на улицах Должанской, Совнаркомовской, Чкалова, Октябрьской революции, Кузбасской, Акимова, Коминтерна, Героев Космоса, Народной, Люкина и Октябрьской, а также на переулке Вахитова. При этом по итогам весеннего паводка план работ на сетях ливневой канализации может быть изменен.

Также в департаменте отметили, что в прошлом году в целях прохождения паводкоопасного периода 2026 года были отремонтированы 28 колодцев и 576,7 п.м. коллекторов. Еще на 475 п.м. коллекторов была проведена промывка.

Напомним, Нижегородская область заняла 27-е место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии для населения.

Согласно исследованию, на среднемесячную чистую зарплату жители региона могут приобрести 12 638 киловатт-часов. Этот показатель не сильно уступает общероссийскому. В среднем по стране россияне могут позволить себе приобрести 14 649 киловатт-часов при средней зарплате.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен