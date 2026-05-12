Ливневую канализацию на 12 улицах Нижнего Новгорода отремонтируют в 2026 году

Сети ливневой канализации отремонтируют на 12 улицах Нижнего Новгорода в 2026 году. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Ежегодный ремонт ливневок пройдет на улицах Должанской, Совнаркомовской, Чкалова, Октябрьской революции, Кузбасской, Акимова, Коминтерна, Героев Космоса, Народной, Люкина и Октябрьской, а также на переулке Вахитова. При этом по итогам весеннего паводка план работ на сетях ливневой канализации может быть изменен.

Также в департаменте отметили, что в прошлом году в целях прохождения паводкоопасного периода 2026 года были отремонтированы 28 колодцев и 576,7 п.м. коллекторов. Еще на 475 п.м. коллекторов была проведена промывка.

