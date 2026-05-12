В Нижнем Новгороде и ПФО работает горячая линия для абитуриентов с инвалидностью. ФОТО: Мининский университет.

Ресурсный учебно-методический центр Мининского университета в период приемной кампании 2026 года усиливает работу своей специализированной «горячей линии» для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ.

Здесь все интересующие их вопросы могут задать абитуриенты и их родители из Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, а также из Пермского края и Республики Мордовия. На вопросы будущих студентов отвечают опытные специалисты Call--центра.С их помощью ребята могут легко разобраться в документах, льготах и правилах приема в тот или иной вуз.

- Центр оказывает поддержку с 2017 года, и за это время служба поддержки помогла тысячам студентов, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Специалисты оперативно отвечают на любые вопросы, связанные с сопровождением. Это первая ступень к равному доступу к высшему образованию. Также линия открыта для партнерских вузов, действующих студентов с ОВЗ и всех, кто ищет работу после учебы».

По словам специалистов Центра, самыми частыми вопросами в этот период являются особые условия приема, права на льготы и перечень необходимых справок. Также абитуриенты интересуются качеством доступной среды в образовательных учреждениях и перспективах психолого-педагогической помощи.

КОНКРЕТНО

Как обратиться на горячую линию?

- По телефону горячей линии 8 800 550 61 15. Здесь принимают звонки из любого региона страны.

- Можно написать на электронную почту rumc@mininuniver.ru

- Также абитуриенты могут оставить онлайн-заявку на сайте rumc.mininuniver.ru/consult. Ответ здесь придет в течение рабочего дня.

- Можно прийти на личный прием по адресу Нижний Новгород, улица Челюскинцев, дом 9, кабинет 107. Центр открыт с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 и в пятницу с 8:00 до 16:00.

