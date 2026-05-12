На Нижегородской ярмарке ускорили мобильный интернет в преддверии ЦИПРа.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в 2026 году пройдёт с 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде. В преддверии этого события на территории Нижегородской ярмарки, которая традиционно станет площадкой проведения конференции, ускорили мобильный интернет, сообщили в компании МТС.

Чтобы связь в дни форума работала без сбоев, специалисты заранее модернизировали инфраструктуру. Инженеры расширили ёмкость сети на внешних и внутренних базовых станциях в павильонах, увеличили количество секторов LTE-оборудования. Опираясь на данные Big Data, они проанализировали, как трафик расходовался в прошлые годы, и определили зоны, где нагрузка будет максимальной. Это помогло перераспределить ресурсы и избежать лагов. В результате скорость мобильного интернета внутри павильонов, в залах Главного ярмарочного дома и на самой площади выросла в полтора раза.

Специалисты учли и архитектурные особенности зданий - зеркала, стеклянные стены, металлоконструкции, которые обычно мешают прохождению сигнала. Теперь участники форума могут без проблем выходить на видеосвязь, запускать прямые трансляции и работать в цифровых системах в реальном времени. Причём инфраструктура спроектирована с запасом на будущее - выдержит даже рост нагрузки. Всё для того, чтобы деловая программа шла без технических пауз.