Зарплаты нижегородцев выросли в три раза за десять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область вошла в число 40 российских регионов, где средние зарплаты за десять лет выросли как минимум в три раза. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости, основанном на статистике с февраля 2016 года по февраль 2026 года.

Сильнее всего за этот период доходы поднялись в республиках Марий Эл, Алтай и Удмуртия - там рост составил 3,4 раза. Чуть ниже показатели у Курганской и Владимирской областей, а также у Алтайского края и Татарстана - в 3,3 раза. Еще восемь регионов, включая Мордовию, Новосибирскую и Брянскую области, прибавили по 3,2 раза.

В целом по стране номинальные зарплаты за десять лет увеличились в три раза: с 33,9 тысячи рублей до 103,9 тысячи рублей. Эта цифра рассчитывается до вычета налогов и включает премии, а также учитывает доходы всех категорий сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.