Гидравлические испытания теплосетей проведут в трех районах Нижнего Новгорода.

Жителей Московского, Канавинского и Сормовского районов предупреждают о плановых гидравлических испытаниях. 14 мая с 00:05 ночи АО «Объединенный коммунальный оператор» начнёт проверку магистральных тепловых сетей, идущих от Сормовской ТЭЦ. Об этом сообщили в городской администрации.

Чтобы испытания прошли без происшествий, температуру воды в сетях понизят до 40 градусов. Зато давление, наоборот, поднимут — именно под напором легче выявить слабые места: дефекты трубопроводов, повреждённые компенсаторы, скрытые утечки. Это ежегодная обязательная процедура. Без неё следующей зимой тепло может подаваться с перебоями.

Жителям во время испытаний советуют быть осторожнее: не стоять и не парковать машины возле люков распределительных камер и над тепловыми сетями. Если заметите что-то подозрительное — пар, воду из-под асфальта, проседание грунта — сразу звоните на горячую линию «ОКО» 277-22-22 или оставляйте заявку через сервис «Сообщить о неполадке» на сайте предприятия.