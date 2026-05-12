Минстрой одобрил продолжение строительства комплекса «Н2О» на Гребном канале

Минград Нижегородской области разрешил продолжить возведение гостиничного комплекса «Н2О» на набережной Гребного канала. Разрешение на вторую очередь застройщик ООО «К2» получил 17 апреля 2026 года.
Напомним, мультифункциональный комплекс расположится в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески. Его общая площадь составляет 15,2 гектара. Помимо самой гостиницы, здесь появятся детские и спортивные площадки, проведут благоустройство. Комплекс будет рассчитан на 300 номеров, в которых смогут разместиться до 770 человек. В его состав войдут два здания переменной этажности от двух до шести этажей и четыре гостиничных корпуса высотой от двух до пяти этажей. Проектом также предусмотрена реконструкция существующего проезда от Набережной Гребного канала до будущего комплекса. Поблизости с гостиницами планируется развитие территории водно-гребной базы.