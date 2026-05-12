Лаборатория ГУАД проверила около 20 образцов с начала дорожного сезона

Дорожный сезон в Нижегородской области идёт полным ходом, и за качеством будущих трасс следят специалисты лаборатории Главного управления автомобильных дорог. С начала ремонтной кампании они уже проверили около 20 образцов материалов, из которых делают асфальтобетонные смеси. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Сначала специалисты оценивают, что привезли на завод: песок, щебень, минеральные порошки, полимерно-битумные вяжущие — всё должно соответствовать ГОСТу. Затем проверяют сами смеси. А после того как асфальт уложили, берут пробы уже с дороги: смотрят прочность, состав, однородность. Такой подход позволяет отсечь брак на любом этапе — от поставки материалов до финишного покрытия.

Запасы для масштабного ремонта созданы серьёзные. В регионе работают 40 асфальтобетонных заводов, которые в сумме могут выпускать больше 4 тысяч тонн смеси в час. К началу сезона они заготовили щебень, песок, битум и отсевы дробления, обновили оборудование и программное обеспечение. Техника — асфальтоукладчики, катки, фрезы, самосвалы — прошла техобслуживание и готова к работе.

Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» заключены контракты на ремонт 125 объектов дорожной сети общей протяжённостью больше 600 километров. Стоимость контрактов составляет 21 миллиард рублей.

Исполняющий обязанности директора ГУАД Александр Денисов подчеркнул: лабораторный контроль — не формальность, а важнейший элемент работы. Качество дорог начинается с качества материалов, специалисты будут проверять всё самым тщательным образом.

Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» стартовал в 2025 году по поручению президента Владимира Путина. Он нацелен на создание современной социально значимой инфраструктуры. В его составе — 12 федеральных проектов, которые объединили цели нацпроектов «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и госпрограмм. Приоритеты — дороги, ЖКХ, безопасность движения и общественный транспорт.