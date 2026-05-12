12 аварий с мототранспортом произошло в Нижнем Новгороде с начала 2026 года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года на дорогах Нижнего Новгорода зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. В результате этих аварий 14 человек получили ранения. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркивают, что управление мотоциклом или скутером сопряжено с повышенными рисками, и важнейшим способом защиты остается правильная экипировка. Самый главный элемент - мотошлем. Он поглощает энергию удара и снижает риск черепно-мозговых травм. Шлем должен быть сертифицирован и точно подобран по размеру.

Не менее важны мотокуртка и мотоштаны из прочных материалов со вставками на локтях, плечах, спине, коленях и бедрах. Они спасают от ссадин, ушибов и переломов при падении. Мотоперчатки с усиленными ладонями и жесткими вставками защищают кисти, а мотоботы фиксируют голеностоп и предотвращают серьезные повреждения ног. Только комплексное использование этих средств, напоминают в Госавтоинспекции, делает поездку по-настоящему безопасной.