Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2026 9:28

12 аварий с мототранспортом произошло в Нижнем Новгороде с начала 2026 года

Госавтоинспекция напоминает о правилах безопасности при езде
Анжелика ЮДИЧЕВА
12 аварий с мототранспортом произошло в Нижнем Новгороде с начала 2026 года

12 аварий с мототранспортом произошло в Нижнем Новгороде с начала 2026 года

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года на дорогах Нижнего Новгорода зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. В результате этих аварий 14 человек получили ранения. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркивают, что управление мотоциклом или скутером сопряжено с повышенными рисками, и важнейшим способом защиты остается правильная экипировка. Самый главный элемент - мотошлем. Он поглощает энергию удара и снижает риск черепно-мозговых травм. Шлем должен быть сертифицирован и точно подобран по размеру.

Не менее важны мотокуртка и мотоштаны из прочных материалов со вставками на локтях, плечах, спине, коленях и бедрах. Они спасают от ссадин, ушибов и переломов при падении. Мотоперчатки с усиленными ладонями и жесткими вставками защищают кисти, а мотоботы фиксируют голеностоп и предотвращают серьезные повреждения ног. Только комплексное использование этих средств, напоминают в Госавтоинспекции, делает поездку по-настоящему безопасной.