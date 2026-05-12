«ТНС энерго НН» установит более 53 тысяч умных счетчиков в регионе

«ТНС энерго НН» успешно реализует инвестиционную программу внедрения умных счётчиков, соответствующую требованиям Министерства энергетики региона.

В рамках программы с 2021 по 2025 годы было установлено порядка 50 тысяч интеллектуальных систем учета электроэнергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах и организациях Нижегородской области.

Высокотехнологичные умные счетчики российского производства обладают рядом важных преимуществ по сравнению с приборами учета прошлого поколения. В первую очередь – это автоматизация передачи данных. Владельцам квартир не придется каждый месяц вручную снимать и отправлять показания электросчетчиков. Процесс проводится автоматически, что снижает риск ошибок и повышает точность расчета. Так, например, в одном из многоквартирных домов после установки умных счетчиков удалось снизить потребление на общедомовые нужды почти в 1,6 раза.

Благодаря реализации инвестиционной программы «ТНС энерго НН», учет электроэнергии в регионе стал в разы эффективнее, передача показаний приборов учета – проще, а жители получили возможность в личном кабинете контролировать объем потребления.

«Новые технологий значительно упрощают взаимодействие потребителей с гарантирующим поставщиком и позволяют существенно повысить качество предоставляемых услуг. До 2029 года мы планируем ввести в эксплуатацию ещё более 53 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии», - рассказал управляющий директор «ТНС энерго НН» Сергей Каширский на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Нижегородской области.

Фото: ПАО «ТНС энерго НН»