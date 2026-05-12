НовостиОбщество12 мая 2026 8:28

Трамвай №27 изменит маршрут в Нижнем Новгороде с 15 мая

Схема изменится из-за реконструкции улицы Маслякова
Анжелика ЮДИЧЕВА
Трамвай №27 изменит маршрут в Нижнем Новгороде с 15 мая. Фото: ЦРТС

Трамвайный маршрут №27 временно изменится в Нижнем Новгороде. С 15 мая по 15 июля вагоны будут курсировать по новой схеме. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Изменения связаны с реконструкцией участка дороги на улице Маслякова, который проходит от площади Горького до Похвалинского съезда. На ближайшие два месяца трамваи пустят от Московского вокзала до Черного пруда. В маршрут войдут улица Чкалова, Комсомольская площадь, Молитовский мост, улицы Красносельская, Ильинская и Октябрьская.

Напомним, движение трамвайного маршрута №18, который курсирует по направлению «Микрорайон Лапшиха – Площадь Лядова – Микрорайон Лапшиха», восстановили в Нижнем Новгороде. Перед возвращением вагонов на линию специалисты провели техническую проверку путей и контактной сети.