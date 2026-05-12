Несколько рейсов задержаны в нижегородском аэропорту 12 мая

В аэропорту Нижнего Новгорода сохраняются временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого несколько рейсов выполняются с задержкой.

По информации онлайн-табло «Чкалова», самолет в Шереметьево, который должен был вылететь в 09:40, отправился только в 13:40. Рейс в Санкт-Петербург вместо 11:20 вылетел в 15:20, а еще один борт в Пулково, запланированный на 13:15, теперь ожидается не раньше 18:15. Также задержан вылет в Анталью - теперь он назначен на 16:35.

Кроме того, задержаны и рейсы на прилет: с опозданием в Нижний Новгород прибудут самолеты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, а также два борта из Антальи.

Напомним, утром 12 мая Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода для обеспечения безопасности. Аналогичные меры затронули также Нижнекамск, Казань, Ульяновск, Чебоксары, Саратов, Саранск, Пензу и Тамбов. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло.