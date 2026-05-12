Нижегородцы оценили удаленный формат работы

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трудовую мобильность россиян в 15 городах-миллионниках. Лидером по доле работающих из дома оказался Нижний Новгород: здесь удалённый формат использует 59% абонентов — больше, чем в любом другом городе-миллионнике, включая Москву и Санкт-Петербург.

Специалисты big data T2 выявили новые паттерны трудовой жизни россиян. Почти половина наблюдаемой аудитории в крупнейших городах страны (в среднем 49,2%) пользуется удаленкой, однако именно Нижний Новгород заметно опережает общий уровень по стране.

Еще недавно удаленка и гибридный формат были принадлежностью двух столиц, но тренд развернулся. В регионах, включая Нижний Новгород, стали активнее работать из дома, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге доля удаленщиков заметно ниже: 41% и 39% соответственно. Эксперты связывают это с насыщением рынка труда в столицах и растущей усталостью от работы из дома, что возвращает сотрудников в офисы.

Кроме самого Нижнего Новгорода (59%), высокие показатели удаленной работы фиксируются в Краснодаре (56%), Омске (55,5%), Самаре (54%), Ростове-на-Дону (53,3%). На рост проникновения формата влияют в том числе индивидуальные предприниматели, которые активно работают из дома.

Трудовая мобильность различается не только между городами, но и между возрастами. Ядро тех, кто работает из дома — люди от 25 до 54 лет. При этом молодые сотрудники 25–34 лет наиболее мобильны и готовы ездить в офис на дальние расстояния.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Для нас важно видеть не просто портрет нашего абонента, а замечать динамику его привычек, в том числе и рабочих. Big data как инструмент раскрывает перед нами массу возможностей – от точечного среза аудитории до понимания долгосрочных трендов. Это позволяет нам быть гибкими в развитии собственной продуктовой линейки, а значит закрывать самые актуальные потребности клиента».

