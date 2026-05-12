Более 4 тысяч семей в Нижегородской области получили сертификат на маткапитал

С начала 2026 года сертификат на материнский капитал в Нижегородской области получили больше четырех тысяч семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России.

К слову, с февраля размер маткапитала был проиндексирован. Теперь на первенца, рожденного или усыновленного с 2020 года, выплачивают 728 921,9 рубля. С появлением второго ребенка сумма увеличивается до 963 243,17 рубля. Если же при рождении первого малыша поддержку не оформляли, то за второго сразу выплатят те же 963 243,17 рубля.

Что касается направлений, средства разрешается тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до трехлетия ребенка, формирование накопительной пенсии, покупку товаров для социальной адаптации детей с инвалидностью, а также получить единовременный остаток до десяти тысяч рублей. При этом чаще всего нижегородцы используют сертификат для улучшения жилья, оплаты обучения и ежемесячных выплат.

Оформляется выплата автоматически, без подачи заявления: все данные поступают из реестра ЗАГС, а увидеть информацию о сертификате можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Когда же семья решает воспользоваться деньгами, заявление о распоряжении подается через те же «Госуслуги», клиентскую службу Соцфонда или напрямую в банке, если речь идет об оплате первоначального взноса по кредиту.