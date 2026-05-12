НовостиЭкономика12 мая 2026 6:44

Производство сливочного масла в Нижегородской области выросло на 60%

За три месяца в регионе произвели 2,9 тысячи тонн продукта
Анжелика ЮДИЧЕВА
За первый квартал 2026 года нижегородские предприятия выпустили 2,9 тысячи тонн сливочного масла – это на 60% больше, чем за тот же период годом ранее. Такие данные привели в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

При этом общий индекс физического объема производства продуктов питания на пищевых и перерабатывающих предприятиях области составил 102,5%, а напитков - 109,4%.

Вместе с маслом подтянулись и другие категории. Производство сыров выросло почти на четверть и тоже достигло 2,9 тысячи тонн. Мяса и субпродуктов домашней птицы выпустили почти 20 тысяч тонн (плюс 13%). Мясных полуфабрикатов изготовили больше 13 тысяч тонн, прибавив 12%, а кондитерских изделий произвели 12,6 тысячи тонн, что на 9,2% выше прошлогоднего уровня.

В итоге за январь-март пищевая и перерабатывающая отрасль региона отгрузила продукции на 57,5 миллиарда рублей. Из них продуктов питания - на 48,5 миллиарда, напитков - на 9 миллиардов. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 4,7%.