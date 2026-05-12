Нижегородцам посоветовали заменить хлорку на соль в дачных бассейнах Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Дачникам из Нижегородской области предложили заменить привычную хлорку в бассейнах на обычную поваренную соль. Об этом сообщает редактор медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на лор-врача Григория Белозерова.

Хлор в чистом виде, как объяснил врач, довольно агрессивен. Если же в бассейне установлен хлоргенератор, соль превращается в «мягкий» хлор, и вода становится куда более дружелюбной к человеку. Она не раздражает глаза и слизистые, не пересушивает кожу и не портит волосы, а после купания остается ощущение свежести, а не стянутости.

Заодно решается и вопрос с чистотой. Соленая вода дольше остается прозрачной и не зацветает, потому что бактериям и водорослям в ней просто некомфортно. Плюс слабый солевой раствор полезен для организма: он снимает отечность, тонизирует мышцы и суставы, помогает заживлять мелкие царапины.

Что касается рецепта, то он довольно прост. На каждый кубометр воды нужно класть три-четыре килограмма соли, причем сорта «Экстра» или высшего сорта, без йода и добавок. Отметим, что техническая соль способна испортить покрытие бассейна желтыми пятнами.