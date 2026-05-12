В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты 12 мая. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Утром 12 мая в аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации, уточнив, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В ведомстве подчеркнули: ограничения носят временный характер.

Как сообщается в официальных каналах ведомства, в это же утро ограничения затронули не только столицу Приволжья, но и целый ряд других авиаузлов. Под временный запрет попали аэропорты Нижнекамска, Казани, Ульяновска, Чебоксар, Саратова, Саранска, Пензы и Тамбова.

Такие меры - стандартная практика при возникновении потенциальных угроз, связанных с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорта.