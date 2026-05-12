Шесть домов в Нижнем Новгороде останутся без горячей воды и света 12 мая.

Жителям нескольких домов Нижнего Новгорода во вторник, 12 мая, временно ограничат подачу ресурсов. Как сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, с 9:00 до 14:00 электричества не будет в доме № 107, расположенном по улице Гордеевской.

С 9:30 до 11:30 горячую воду отключат на улице Маршала Голованова — это дома № 15а, 17, 19/2 и 19/3. А с 10:00 до 13:00 жители ещё одного дома останутся без горячего водоснабжения — отключение затронет дом № 160 по улице Горького.

Все перерывы в подаче коммунальных ресурсов связаны с плановыми ремонтными работами на городских сетях. Специалисты коммунальных служб проводят их, чтобы подготовить системы к предстоящему отопительному сезону и избежать аварий в будущем. Информация о возможных отключениях и работах была заранее опубликована на официальных ресурсах.