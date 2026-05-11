Четверо детей и двое взрослых пострадали в массовом ДТП в Афонино. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня, 11 мая, в деревне Афонино на Казанском шоссе. По предварительным данным, около 14:30 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». После удара легковушка врезалась еще и в Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. Травмы получили водитель ВАЗ-2107, 34-летний водитель Lada Granta, а также трое несовершеннолетних пассажиров «семерки» и ребенок, находившийся в салоне Lada.

Всех пострадавших доставили в больницу имени Семашко. Медики оказывают им необходимую помощь.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.