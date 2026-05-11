Порядок кассационных жалоб изменили в Нижегородской области.

С 10 мая 2026 года в Нижегородской области начал действовать новый порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по гражданским делам. Изменения затронули решения мировых судей, а также апелляционные акты районных, городских и межрайонных судов. Теперь такие дела будут рассматривать по новым правилам кассационного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Согласно новым нормам, кассационные жалобы на судебные приказы, решения и определения мировых судей, а также апелляционные определения районных судов больше не направляются в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Теперь жалобы необходимо подавать в президиум Нижегородского областного суда. При этом документы направляются через суд первой инстанции – именно он обязан в течение трех дней передать материалы вместе с делом в кассацию.

Для подачи кассационной жалобы установлен срок – не более трех месяцев со дня вступления судебного постановления в законную силу. Рассматривать обращения будут по принципу выборочной кассации, то есть предварительно суд оценит наличие оснований для пересмотра дела.

В областном суде также уточнили, что жалобы, поданные в Первый кассационный суд общей юрисдикции до 10 мая 2026 года, рассмотрят по прежним правилам.